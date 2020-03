75 Jahre Slowhand – Eric Clapton

Eine Nervenerkrankung wurde 2013 diagnostiziert, was zur Folge hat, dass Clapton das Gefühl hat, Stromstöße jagen durch sein Bein. Auch leidet er unter einer beginnenden Schwerhörigkeit.Wir hatten das Glück Eric Clapton am 31. Mai 2013 in der Festhalle Frankfurt zu erleben. An diesem Abend entstanden auch diese Aufnahmen.______________________________________________________________________Beiname SlowhandClapton erklärt in seiner Autobiografie Mein Leben, wie er zu diesem Spitznamen kam: Zu jener Zeit gehörte Clapton zur Band „The Yardbirds“. Sie spielten unter anderem im CrawDaddy Club, dessen Besitzer Giorgio Gomelsky war. Die Band spielte in der Regel gecoverte Songs, die normalerweise drei Minuten lang waren, und streckten sie auf fünf bis sechs Minuten. Clapton spielte damals sehr dünne Saiten, weil man die Töne darauf besser ziehen kann, und es passierte häufiger, dass eine Saite mitten in einem Stück riss. Während Clapton die neue Saite aufzog, verfiel das Publikum in ein langsames Klatschen (engl. "to clap"). Dieser „Slow Handclap“ inspirierte Gomelsky dazu, ihn „Slowhand“ Clapton zu nennen.[15]Quelle: Wikipedia