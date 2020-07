Anzeige

Wer zahlt die Corona – Tests für Auslandsurlauber

Reiseverbote wurden aufgehoben, auch durfte sich wieder mit dem Flieger auf den Weg gemacht werden. Am Frankfurter Flughafen soll es noch keine kostenlose Tests geben, die Frage wer für die Unkosten zuständig ist, unklar. Wie in den letzten Wochen zu hören, gingen Urlauber doch sehr unvorsichtig mit den Hygienevorgaben in den Gastländern um. Auch hatte kürzlich das Auswärtige Amt darauf hingewiesen, dass es in einigen Teilen von Spanien wieder vermehrt zu Infektionen gekommen sei. Und in Österreich ist es nicht ganz ungefährlich wenn man zum Beispiel nach St. Wolfgang reist.

Der Mensch hatte nun die Freiheit sein Urlaubsziel selber zu bestimmen, aber bitte auch mit allen Konsequenzen. Die Frage, wer den Test bezahlen soll, beantworte ich mit DER URLAUBER, da er auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen in seinem Heimatland hat. Mir stellt sich da auch die Frage, warum die Allgemeinheit für den Test aufkommen soll.

Ein Vorschlag die Testkosten in Zukunft auf den Ticketpreis aufzuschlagen finde ich mehr als fair.

Man kann nur hoffen, dass am Ende nicht wieder die zahlen müssen, die sich keine Auszeit unter Palmen leisten konnten.

