Weihnachten ist die große Zeit des Zuviel

In diesem Jahr ist alles anders, hat man doch die Gelegenheit sich auf die eigene Familie zu konzentrieren. Was jedoch ausfallen muss, ein Besuch im Seniorenheim wo Eltern und Großeltern wohnen, um die Gesundheit zu erhalten. Corona, Covid 19 verbietet uns vieles, was wir mit aller Selbstverständlichkeit machen konnten. Vielleicht sind diese jetzigen Zeiten auch eine Chance sich auf das Wesentliche zu besinnen. Die Feiertage mit den Kindern verbringen, mal wieder die verstaubten Gesellschaftsspiele aus der Ecke holen, das Smartphone ab in eine Schublade, reden und scherzen und lachen, denn wir leben, haben ein Dach über dem Kopf und der Kühlschrank gut gefüllt. Eine positive Einstellung, dass es nur besser werden kann auch wenn es noch dauert schenkt Zufriedenheit.