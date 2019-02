Wahrheit oder Lüge

Kunstfell herzustellen ist sehr teuer, jedoch liefern die Tierfabriken in China billig was gebraucht wird. Dort soll es keine Kontrollen geben, jeder Fabrikant macht was er will. Die Tiere leben dort in heruntergekommenen Fabriken in engen Käfigen. Kein Tierschutz.Bei der Pelzproduktion stehen Kaninchen und Marderhunde an erster Stelle.Befragungen in einer Fußgängerzone zeigten, dass die Menschen überhaupt nicht wussten was sie dort an Mütze oder Jacke tragen. Steht in der Mütze das sie aus 100% Acryl ist, wird doch wohl alles künstlich sein so die Gedanken der Käufer, eine Mütze mit Echthaarbommel hätte der Großteil der Befragten nie gekauft. Bei meinem Rundgang durch das Kaufhaus musste ich feststellen, dass es nicht so einfach ist eine warme Jacke ohne diesen Pelzkragen zu finden. Im Gegensatz zur Damenabteilung wird man in der Herrenabteilung eher fündig. Ich habe noch nie Kleidungsstücke mit diesen Bommeln und Kragen besessen, und es wird auch dabei bleiben.