dem großen Zimmer und hörten am Abend die Geschichten die die Großeltern zu erzählen wussten. Natürlich waren auch ein paar Märchen aus dem Norden dabei, die für uns schaurig schön waren. Es waren schon wunderbare Wochen, immer draußen sein zu sein. Oft packten wir ein paar Sachen zusammen um am Strand ein Picknick zu veranstalten. Wir mussten aufpassen, das sich die Möwen im Sturzflug nicht das holten was wir gerade in der Hand hielten. Wir alle brachen in lautes Lachen aus, wenn sich so eine Möwe den Kuchen oder das Brot holte, hatten wir doch alle gelernt zu teilen. In den Osterferien durften wir auch in das Haus am Meer. Was hatten wir eine Freude beim Eiersuchen. Die schönen Farben erkannte man im Sand und hatten daher schnell Beute gemacht. Die Zeit verging, alle wurden größer und jeder ging seiner Wege. Die Großeltern leben schon lange nicht mehr, heute ist das Leben in diesem kleinen Paradies ein ganz anderes. Im Strandkorb sitzend seinen Gedanken nachgehen, das Meer und die Möwen beobachten, oder ein Buch lesen, Gespräche mit dem Partner. Mit dem Alter wird das Leben ruhiger, die Bedürfnisse ändern sich. Was aber über all die Jahre geblieben ist, diese Weite des Meeres und das einfache Leben. Laut und Luxus gehört in die Stadt, aber hier auf diesem wunderbaren Fleckchen Erde wird es hoffentlich weiterhin so bleiben wie zu meiner Kindheit.Ich mag das "Blaue Haus" sehr. Es ist eine Strandvilla im Naturschutzgebiet Graswarder. Das Haus entstand um 1900, und ist nichts für unseren Geldbeutel :-)