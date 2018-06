Hier ein paar Aufnahmen was auf der Promenade so zu sehen ist.An der Seebrücke sieht man links die Tauchgondel; hier ein Link dazu: http://www.tauchgondel.de/tauchgondel-groemitz.htm... Grömitz ist eine Gemeinde und Seebad im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein. Es liegt auf der Halbinsel Wagrien am Nordwestrand der Lübecker Bucht, etwa zehn Kilometer nordöstlich von Neustadt in Holstein unweit der Vogelfluglinie.