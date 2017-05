JGV Mittelhessen: Monika Rockensüß für Tierschutz-Ehrenpreis nominiert.

Neben der Sicherung eines Terriers, der Betreuung und der Sicherung verwilderter Hauskatzen galt ihre Aufmerksamkeit in den Monaten Februar und März 2017 wiederum einem entlaufenen Hund. Dieser hatte erst seit 4 Tagen sein neues Zuhause bezogen und durch die noch nicht vorhandene Bindung zu dem neuen Hundebesitzer konnte er in die große Freiheit entweichen.Aufregende und spannende Erlebnisse liegen hinter Monika, die sich um die Kontrolle der Hundelebendfangfalle und der für den Streuner eigens angelegten Futterplatz zur Ortsbindung kümmerte.Auch bei der eigentlichen Sicherung durch einen professionellen Tiersicherungsdienst durch finalen Betäubungsschuss war Monika dabei und packte tatkräftig mit an.Grund genug für Mitglieder des JGV Mittelhessen Monika Rockensüß für den Tierschutz-Ehrenpreis des Vereins vorzuschlagenNeben der Sicherung eines Terriers, der Betreuung und der Sicherung verwilderter Hauskatzen galt ihre Aufmerksamkeit in den Monaten Februar und März 2017 wiederum einem entlaufenen Hund. Dieser hatte erst seit 4 Tagen sein neues Zuhause bezogen und durch die noch nicht vorhandene Bindung zu dem neuen Hundebesitzer konnte er in die große Freiheit entweichen.Aufregende und spannende Erlebnisse liegen hinter Monika, die sich um die Kontrolle der Hundelebendfangfalle und der für den Streuner eigens angelegten Futterplatz zur Ortsbindung kümmerte.Auch bei der eigentlichen Sicherung durch einen professionellen Tiersicherungsdienst durch finalen Betäubungsschuss war Monika dabei und packte tatkräftig mit an.Grund genug für Mitglieder des JGV Mittelhessen Monika Rockensüß für den Tierschutz-Ehrenpreis des Vereins vorzuschlagen