JGV Mittelhessen: Jubiläumsprüfungen zum VDH-Hundeführerschein in Mittelhessen sind erfolgreich zu Ende!

VDH-Hundeführerschein im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Eine Erfolgsgeschichte von 2007 bis 2017. Unser bewährtes Team bereitet seit über 10 Jahren auf diese Prüfung mit viel Herzblut vor. Mehrere Hundert erfolgreich geprüfte Hunde und Führer sind ein Ergebnis auf das wir ein wenig stolz sein dürfen.

In diesem Jahr gingen die Prüfungen in den Kreisgruppen Marburg-Biedenkopf, Gießen und Vogelsbergkreis des JGV Mittelhessen kürzlich zu Ende.Fast 40 Hundeführern konnte auch in diesem Jahr die Sachkunde des Hundeführers, sowie der Gehorsam und die Sozialverträglichkeit des Hundes bescheinigt werden.Waidmannsheil!