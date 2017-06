Anzeige

JGV Mittelhessen: JGV MH-Pokalwettkampf / Hubertus Cup in Schwabendorf.

(Amöneburg, JGV MH-Geschäftsstelle)



JGV MH-Pokalwettkampf/Hubertus Cup im Rahmen der Kreismeisterschaft Fährtenhunde der KG 2 im HSVRM beim SGHV Schwabendorf am Samstag, den 27. Mai 2017.

Alle Teams des JGV Mittelhessen sind in den Sparten BH/VT, BGH und UPR angetreten.

Leistungsrichter der gesamten Prüfung war Willi Heidler.

Der JGV Mittelhessen hatte insgesamt 10 Teams zur Prüfung gemeldet. 9 Teams sind angetreten und haben bestanden!





Begleithunde - BH/VT



Carmen Klipp mit Pepe / Ehrenpokal



Bianca Richter mit Lilly / Siegerpokal



Martin Richter mit Bella / Siegerpokal



Begleithunde - BGH 1



Manuela Treulieb mit Billy von der Niddamühle / Ehrenpokal



Manuela Treulieb mit Treuliebs Ecanus / Siegerpokal



Gebrauchshunde - UPR 1



Felix Röder mit Nara vom Schwalmtor / Ehrenpokal



Jagdgebrauchshunde - UPR 1



Christin Schildwächter mit Devils Paintbrush / Ehrenpokal



Angela Rudewig mit Yanka von der Münzenburg / Siegerpokal



Sabine Bleike mit Ivan vom Bremberg / Siegerpokal





Herzlichen Glückwunsch!



Danke an den SGHV Schwabendorf für die sehr gute Organisation.

