JGV Mittelhessen: Hubertus Cup in der Kreisgruppe Gießen erneut durchgeführt.

(Amöneburg, JGV MH-Geschäftsstelle)VDH-Begleithundeprüfung / Hubertus Cup in der Kreisgruppe Gießen erneut durchgeführt!

+++Mit 7 Teilnehmern wurde die VDH-Begleithundeprüfung auf dem Gebrauchshundeplatz der Ortsgruppe Lich im Verein für Deutsche Schäferhunde am 04. November 2017 durchgeführt und durch den JGV Mittelhessen als Hubertus Cup, unser JGV MH-Vokabel für Pokalwettkampf, ausgerichtet+++

+++Wie auch schon in der Kreisgruppe Marburg des JGV Mittelhessen haben sich auch in der Kreisgruppe Gießen Jagdgebrauchs-, Gebrauchs-,sowie Familien-, Begleit- und Sporthundeführer zusammengefunden, die mit ihren Hunden im VDH-Gebrauchshundebereich auf Prüfungen hin trainieren und sich gerne im Vergleich mit anderen Teilnehmern in der Hundeführung messen++++++6 Teilnehmer konnten in ihrer Prüfungsstufe vor den Augen des VDH-Leistungsrichters Wilfried Heidler bestehen.Prüfungsleiterin war Heike Merkelbach, Vorsitzende des Verein HundesportLich++++++Es haben bestandenEhrenpokal / BH:Heike Prüß, Hungen mit DSH Finca del Camino DuroSiegerpokal / BH:Susanne Sayer mit FCR Etijo’s EventMarcel Sapper mit W Cäthe vom WolfskopfWerner Heß mit LR Ron vom VerstalDr. Maike Möller mit LR TangoEhrenpokal / BGH1:Birgit Koch mit LR Leon