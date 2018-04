JGV Mittelhessen: Bringtreueprüfung März 2018. Biene vom Hegemeister erfolgreich.

Btr. am 25.03.2018 in Oberhörlen



Am 25.03.18 trafen sich um 9.00 Uhr die Verbandsrichter Barbara Märker, Frank Naumann und Prüfungsleiter Udo Andrä in Oberhörlen (Hinterland) zur Bringtreueprüfung.

Zwei Deutsch Langhaar waren gemeldet und auch erschienen. Nachdem die Füchse an den markierten Stellen ausgelegt waren wurde Pause gemacht, selbstverständlich mit einem guten Imbiss.Nach der Wartezeit von mindestens zwei Stunden wurde der erste Hund geschnallt. Leider hat er den Fuchs nicht aufgenommen. Der zweite angesetzte Hund brauchte ca. fünf Minuten um den Fuchs zu finden, aufzunehmen und den Fuchs zuzutragen.Somit hat ein Hund die Btr. bestanden. Der erfolgreiche Führer heißt Tobias Hirsch und sein Gebrauchshund ist die Biene vom Hegemeister.Trotz bescheidener Teilnahme ein gelungener SonntagmorgenUdo Andrä