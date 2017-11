JGV Mittelhessen: Brauchbarkeitsprüfung 2017 im Vogelsberg

(Amöneburg, JGV MH-Geschäftsstelle)

Brauchbarkeitsprüfung 2017 im Vogelsberg

JV Alsfeld - JGV Mittelhessen – JVgg Lauterbach



+++Am Samstag, den 21. Oktober 2017 lud der kynologische Obmann des Jagdverein Alsfeld und ehemaliger 2. Vorsitzender des mittelhessischen Jagdgebrauchshundvereins, nach eigenem Bekunden letztmalig, in das herbstlich gefärbte Feldatal zur traditionsreichen Vogelsberger Brauchbarkeitsprüfung ein+++

+++12 Teilnehmer folgten der Einladung des bekannten hessischen Jagdkynologen, Prüfungsleiter, Verbandsrichter und Sachverständiger Manfred Schlosser um die jagdliche Brauchbarkeit ihrer Hunde zu erlangen.Gerichtet wurde in 2 Gruppen. Zugesagt hatten die Verbandsrichter Udo Andrä, Jürgen Dietrich und Brigitte Hunold, sowie Martin lauer, Alois Wolf und Gerhard Blum++++++Folgende Hundeführer waren in den jeweils gewählten Fächern Allgemeiner Gehorsam; Nachsuche Schalenwild; Nachsuche Niederwild; Leistungsnachweis Wasser oder Stöbern erfolgreich+++Nico Ernst / DW Sepp vom SulzachtalBarbara Märker / DJT AlisWalter Heidl / KlM Don vom Fleckenbühler LandFlorian Lattka / POSG Emmy von BurgrosensteinSaniel Lattka / ADB Anuk vom kalten BergViktor Eckhardt / DBr Enno vom EspoldegrundMarie-Theres Gantscher / DL Baijka v. HegemeisterWalter Brockelt / W Dingo vom Loh HausElisa Eckhardt / GS Esta vom Marburger LandMarcel lange / DD Dana vom HimmelskampStefanie Eggers / DD Distel vom RühlskopfEin Gespann konnte die Prüfung im Allgemeinen Gehorsam nicht bestehen+++Der JGV Mittelhessen bedankt sich für die jahrelange vorzügliche Zusammenarbeit über Vereins- und Kreisgrenzen hinweg in Sachen Ausbildung, Prüfung und Leistungserhalt von Jagdgebrauchshunden, für die stets loyale und kameradschaftliche Zusammenarbeit bei Manfred Schlosser und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin alles Gute und viel Waidmannsheil, seinem Nachfolger im neu entstehenden Jagdverein für alle Vogelsberger Jäger eine ebenso geschickte Hand in der Hunde- und vor allem Menschenführung+++