JGV Mittelhessen: Bericht zur Mittelhessen-VGP/VPS 2018!

Am Morgen des 29. September 2018 trafen sich vier Hundeführer nebst Hund zur VGP/VPS des Jagdgebrauchshundverein Mittelhessen e. V. am Sportplatz in Oberhörlen/Mittelhessen.Nach dem Abarbeiten der Regularien (Impfpass, Jagdschein, Mikrochip-Kontrolle und Richterbesprechung) durch den Prüfungsleiter Dirk Balzer, die Richter Udo Andrä, Barbara Märker und Frank Naumann, wurden am ersten Tag die Fächer der Waldarbeit abgeprüft. Gemeldet waren zwei Hunde zur VGP und zwei Hunde zur VPS.Die Prüfung fing am Fuchs-Hindernis etwas holprig an, so dass ein Hund schon in den dritten Preis rutschte. Bei den Schweißarbeiten wurden teils sehr gute in einem Fall hervorragende Leistungen geboten.Die Schleppenarbeiten für Haar und Federwild, die an diesem ersten Tage auch bereits abgearbeitet wurden, gingen reibungslos über die Bühne.Der Labrador-Rüde Zero von Axel Herzberger machte seine Sache beim Stöbern und Buschieren und auf der Schleppe trotz Verletzung am Vorderlauf sehr gut.Somit waren am Abend des ersten Tages bis auf die Wasserarbeit und die Feldarbeit für die VGP-Hunde alle Fächer abgearbeitet und alle Hunde waren noch im Rennen.Nach der Wasserarbeit am Sonntag Morgen, es war empfindlich kalt, und nach einigen kleineren Schwierigkeiten setzten wir in das Revier Kleinseelheim zur Feldarbeit über.Bei sehr gutem Wetter wurde hier von der Pudelpointer-Hündin Ronja mit ihrem Führer Harald Gippert großes Kino geboten.Weiträumige Suche, Nasenarbeit vom Feinsten, Vorstehen und Nachziehen immer im Einklang mit dem Führer, Gehorsam am Haarnutzwild, Reh/Hase, ließen die Herzen der Niederwildjäger höherschlagen. Diese Nasenleistung wurde wie auch die Arbeit auf der Schweißfährte mit „h“ (hervorragend) hinter dem sehr gut gewürdigt.Die Prüfung fand wie schon gewohnt im Cafe`Kaiser in Altenvers mit der Bekanntgabe der Ergebnisse durch Prüfungsleiter Dirk Balzer einen würdigen Abschluss!Danke auch an unseren JGV MH-Vorsitzenden Martin Lauer, der am Sonntag zur Prüfung und bei der Preisverteilung zu gegen war.Suchensieger: Deutsch Drahthaar-Hündin Hanna von der Kälberweide, 297 Punkte, II. Preis; Führer Torsten SteinPudelpointer-Hündin Ronja vom Wittenmoor, 291 Punkte III. Preis; Führer Harald GippertSuchensieger: Nova Scotia Duck Tollet Retriever-Hündin Devil`s Painbrush Erithacus Cyane, 177 Punkte, bestanden; Führerin Christine SchildwächterLabrador Retriever-Rüde Zero Hour Lawmaker, 169 Punkte, bestanden; Führer Axel HerzbergerEin Dank an die Revierinhaber ohne deren Hilfe eine solche VGP/VPS nicht abgehalten werden könnte!Udo Andrä, Beauftragter des Jagdgebrauchshundveband im JGV MH