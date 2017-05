Anzeige

JGV Mittelhessen: 5 Teilnehmer bestehen Mittelhessen-VJP 2017!

(Amöneburg, JGV MH-Geschäftsstelle)



Verbandsjugendprüfung des Jagdgebrauchshundverein Mittelhessen am 23.04.2017 in den Revieren Roßdorf/Wittelsberg/Kleinseelheim



Am Treffpunkt in Roßdorf wurden früh am Morgen bei kaltem Wetter Papiere abgegeben, Identität der Hunde überprüft, Impfpässe kontrolliert und die Führer nebst Korona begrüßt.

Nach der obligatorischen Richterbesprechung rückten die zwei Gruppen in die Reviere ab.



Bei gutem Wildbesatz, Haar und Federwild, konnten alle 5 zur Prüfung angetretenen Hunde von den Verbandsrichtern auf ihre Anlagen überprüft werden.



Folgende angetretenen Hunde haben die Prüfung bestanden:



KlM Don vom Fleckenbühler Land; Führer Walter Heide; 75 Pkt. spl

DK Karo vom Klepelshagener Forst; Führer Nils Peter Ganzke; 72 Pkt; sil

GS Esta vom Marburger Land; Führer Elisa Eckhard; 71 Pkt; ?

DK Carlo vom Grossen Ritt; Führer Nadja Hartmann; 64 Pkt.; ?

WK Dingo vom Loh Haus; Führer Thomas Brockelt; 58 Pkt.; ?



Alles in allem eine gelungene Prüfung die mit den organisatorischen Arbeiten und folgender Ausgabe der Zensurentafeln und Urkunden durch den Prüfungsleiter ausklang.

Den Revierinhabern vielen Dank für die Bereitstellung der Reviere und ein extra Dankeschön an unseren Vorsitzenden M. Lauer für die Organisation vor Ort.



Udo Andrä

Prüfungsleiter JGV MH

