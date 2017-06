Ein altes Mädchen wurde 90

. Im Zwinger der Schlossruine stellte sich um 14 Uhr die Jugendfeuerwehr vor. Spiel und Spaß wurde der ganzen Familie geboten. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, und wie es sich gehörte in Form eines Feuerwehrfahrzeugs. Das Kuchenbuffet war reichlich, auch gab es Spaghetti Bolognese und Bratwurst und somit auch gut für das leibliche Wohl gesorgt.Um 18 Uhr eröffnete derden kurzen Festkommers. Weber begrüßte die Anwesenden und berichtete kurz. Bei der Jugendfeuerwehr stieg die Zahl von zwei auf sechs. Weber übergab das Mikrofon an, dem „obersten Feuerwehrmann“ der Stadt Amöneburg. Plettenberg dankte für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft. Da es ein kurzer Festkommers sein sollte, fasste sich auch der Bürgermeister kurz und übergab an. Elmaci dankte im Namen des Ortsbeirates sowie in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft. Natürlich wechselten bei diesem Festkommers auch ein paar Umschläge den Besitzer. Im Anschluss gab es Livemusik, übrigens von einem Feuerwehrmann aus dem Hunsrück.Leider ist es ein deutschlandweiter Trend, das die Mitgliederzahlen der Feuerwehren schwinden, die Bereitschaft für die Mitmenschen aktiv zu sein nimmt ab. Die Freiwillige Feuerwehr ist auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Fördermitglieder gibt es sehr wenige, auf der Amöneburg sind es nur 3% der Einwohner.Der erste Einsatz der gegründeten Freiwilligen Feuerwehr war bei den Urgroßeltern meines Mannes.(Meine persönlichen Worte)