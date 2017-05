Das Altstadtfest in Amberg, findet dieses Jahr vom 16. Juni 2017 bis zum 18. Juni 2017 statt. Es gibt auch tolle Veranstaltungen, die ihr im Artikel ausfindig machen könnt.



Das Altstadtfest in Amberg, 92224 wird in der tollen Altstadt stattfinden.Es gibt den offiziellen Amberger Altstadtfest Maßkrug, der laut Anwohner etwas ganz besonderes ist. Außerdem wird es einen Ausgabestand mit Programmheften zum Amberger Altstadtfest 2017 an der Krambrücke geben. Folgendes Musikprogramm wird ebenfalls angeboten: Colourful, Dry Vapour, Remedy und QueBobbo.Um 18.00 Uhr ist die Eröffnung des 43. Amberger Altstadtfestes, welches durch den Oberbürgermeister Michael Cerny in Begleitung der Amberger Stadtwache,der Stadtpfeifer und der Böllerschützen am Marktplatz stattfindet.