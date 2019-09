Katholische Landvolk Bergmesse in Gschnaidt von glaubwürdiger Predigtkraft geprägt

Altusried : Wallfahrtskirche Hl. Kreuz |

Pfarrer Rupert Willburger setzt mit seiner Predigt zu den Brennpunkten der Gegenwart mehr, als nur ein Zeichen, macht Hoffnung, spornt an zur guten Tat und hinterlässt ein Bewusstsein an Glaubenskraft, das seinesgleichen sucht!

Es ist schon mehr, als nur eine lieb gewordene Tradition, dass die Ortsgruppe Allgäu des Verbandes Katholisches Landvolk der Diözese Rottenburg-Stuttgart zur Bergmesse an die Wallfahrtskirche Hl. Kreuz in Gschnaidt einlädt.

Ebenso traditionell zelebriert Pfarrer Rupert Willburger von der Seelsorgeeinheit Argenbühl diese im zweijährlichen Turnus, diesmal immerhin schon zum siebten Mal, wie der Merazhofener Gotteslob Chor unter Leitung von Rita Buchner musikalisch umrahmt.

Ja, es gibt sie, diese absoluten Geheim-Tipps: am Sonntag, 01. September, 14.00, für 2019 und vom Himmel mit bestem Spätsommerwetter abgerundet.So freute sich Organisator Heinz Gerster über zahlreichen Besuch und erläuterte ebenso anschaulich, als mehr denn je in die Zeit passend, die Kollekte für Kleinbauern in Argentinien und Uganda.Rita Buchner hatte ihren Merazhofener Gotteslob Chor nicht wie stets besten im Griff, nein er überzeugte trotz Fehlen von bsw. den Eheleuten Melanie und Christian Marka – in Merazhofen war zeitgleich Hl. Messe, wie Rosenkranz am Meggener Rasenkreuz, sodass im Pfarrhaus Cafe s'Himmelreich noch mehr Hochbetrieb herrschte, wie sonst – in jeglicher Hinsicht, also über Stimmen- wie Vortragsqualität!Überaus stimmig die Liedauswahl von O Herr welch ein Morgen zum Einzug, Gott wird behüten Dich nach der Lesung, Liebe ist der Anfang nach Empfang der Hl. Kommunion und Danket IHM zum Abschluss, sowie Ich habe Freude als Zugabe.Dies auch in Abstimmung mit dem Volksgesang von Dass DU mich einstimmen lässt zum Gloria, Nun danket all zur Gabenbereitung, Großer Gott, wir loben DICH zum Sanctus und Danket dem Herr zum Segen.Auch wenn der Mittelpunk jeden Gottesdienstes natürlich die Hl. Eucharistie ist, wusste Pfarrer Rupert Willburger mit seiner Predigt mehr, als nur ein Zeichen zu setzen.Matthäus 6, 7 – 8 ist zweifelsfrei ein mehr, als nur guter Predigttext – und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet – und seine Kombination mit Kapitel 18 von den drei Greisen aus den Volkserzählungen, Märchen und Skizzen von Lew Tolstoi ein mehr, als nur gelungener Kunstgriff , um anschaulich zu machen, wie Gebet und Handeln – im konkreten Fall rudern – zusammengehören.Ohne jeden erhobenen Zeigefinger, sondern in absolut authentischer Form spannte er den Bogen vom Allgäuer Milchviehskandal, über die brennenden Regenwälder bis zu den und Klimaprotesten und wusste im plausibel zu machen, wie sehr Umdenke und Hadeln eines jeden – bei sich selbst beginnenden – Einzelnen unerlässlich und eigentlich einzig wirklicher Erfolgsgarant ist.Anhaltender und spontaner Applaus, wie viele Bekundungen von Seiten der Gläubigen zeigten, wie sehr diese Worte eines eindrucksvollen Priester, welche wir von den Hirten im Bischofsamt so sehr vermissen, ankamen und probates Mittel auch gegen die Kirchenkrise sind, welche wir stärker beenden könnten und würden, als wir sie begonnen haben!