Top 5 Touristenattraktionen in Hamburg - Tipps für Kurzurlaub

Hamburg gehört heute zu den beliebtesten und meistbesuchten Destinationen für Städtereisen in Europa. Und diesen guten Ruf genießt die Hansestadt vollkommen zu Recht. Denn sie bietet eine große Auswahl an attraktiven Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen, die alle Zielgruppen anspricht und die für jedes Alter, jeden Geschmack und jeden Geldbeutel genau das Richtige bietet.

1) Die Speicherstadt in Hamburg – UNESCO Weltkulturerbe

2) Die Hafencity in Hamburg – Elbphilharmonie und Plaza

3) Eine Hafenrundfahrt in Hamburg – maritimes Sightseeing

4) Die Reeperbahn in Hamburg – Große Freiheit und Davidwache

5) Eine Shoppingtour in Hamburg – Jungfernstieg und Neuer Wall

Wer einen Kurzurlaub in Hamburg plant, der sollte schon frühzeitig mit der Reisevorbereitung beginnen und sich schon einmal vorab über die vielen Wahrzeichen und Ausflugsziele in der Hansestadt informieren. Denn was für jeden Urlaub gilt, das gilt auch für Städtereisen nach Hamburg: eine gute Urlaubsplanung ist schon die halbe Miete. Wer ausreichend Zeit und Geduld in eine gute Reisevorbereitung investiert, der hat mehr Zeit und Freiheiten bei der individuellen Tagesplanung und Freizeitgestaltung in der Hansestadt – und kann seinen Aufenthalt in Hamburg bestmöglich ausnutzen und stressfreier genießen.Und gerade dieser Zeitvorteil ist entscheidend für einen gelungenen Kurzurlaub in der Hansestadt – denn alleine schon an einem einzigen Wochenende kann man hier mehr als genug Sehenswürdigkeiten entdecken. Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Top 5 Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen in Hamburg:Der größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt wurde am 5. Juli 2015 von der UNESCO als 40. Welterbestätte in Deutschland in die Welterbeliste aufgenommen. Der Stadtteil beeindruckt mit seiner atemberaubenden historischen Architektur im Stil der norddeutschen Backsteingotik und lädt zu gemütlichen Spaziergängen und ausgedehnten Sightseeingtouren durch die Straßen und entlang der vielen Fleete ein. Heute sind in den mehrstöckigen historischen Lagerhäusern vor allem Mode-Labels, Start Up-Firmen, Werbeagenturen, Restaurants und Cafés untergebracht. Die architektonischen Highlights sind das Wasserschloss und das Fleetschlösschen. Zu den Besuchermagneten gehören hier u.a. das Speicherstadtmuseum, Spicey´s Gewürzmuseum, das Kaffehauskontor, der Hamburg Dungeon, das Miniatur Wunderland und die vielen kleinen idyllischen Restaurants und Cafés, in denen man sich nach einem Spaziergang bei Kaffee, Kuchen und Eis entspannen kann.Zu den Publikumsmagneten gehören hier u.a. der Museumshafen am Sandtorkai, das Maritime Museum – und die Elbphilharmonie. Das Konzerthaus ist DAS neue Wahrzeichen Hamburgs. Schon im ersten Jahr nach ihrer Eröffnung am 11. Januar 2017 konnte die „Elphi“ insgesamt 4,5 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland verzeichnen. Konzertkarten sind aufgrund der hohen Nachfrage kaum erhältlich. Allerdings kann man die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie besuchen. Die Plaza ist ein öffentlicher Platz und für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Hierfür benötigt man ein Ticket, das zu einem einstündigen Besuch der Plaza berechtigt. Von hier aus kann man einen atemberaubenden 360 Grad-Panoramablick auf die gesamte Hansestadt genießen. Es lohnt sich. Tickets sind direkt vor Ort erhältlich und kostenlos. Bei Online-Vorbestellung wird eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro pro Ticket erhoben.Sie ist DER Klassiker unter den Touristenattraktionen in Hamburg. Bei dieser maritimen Sightseeingtour kann man sich auf einer Barkasse gemütlich durch den Hafen schippern lassen - vorbei an vielen bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Speicherstadt, der Hafencity, der Elbphilharmonie, der Altonaer Fischauktionshalle, den Docks von Blohm und Voss und den St. Pauli Landungsbrücken. Dabei kann man sich den Wind um die Nase wehen lassen, die Möwen kreischen hören und einen traumhaften Panoramablick auf die maritime Skyline von Hamburg genießen. Die großen Veranstalter bieten Hafenrundfahrten von unterschiedlicher Länge und auf verschiedenen Routen an. Hauptausgangs- und endpunkt für Hafenrundfahrten sind die St. Pauli Landungsbrücken.Ein Bummel über die „sündige Meile“ ist ein Pflichttermin bei jedem Kurzurlaub in Hamburg. Operettenhaus, Panoptikum, Große Freiheit, Schmidt Theater, Olivia Jones Bar, Davidwache, St. Pauli Nachtmarkt – der Kiez lockt mit vielen verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Diese kann man tagsüber bei einer gemütlichen Sightseeingtour besichtigen - entweder auf eigene Faust oder bei einer geführten Kieztour, die man schon vorab oder auch direkt vor Ort buchen kann. Nachts erwacht die Reeperbahn zu neuem Leben und zeigt ihr anderes Gesicht. Dann verwandelt sie sich in eine schrille Party- und Vergnügungsmeile und zieht Hunderte von Partygängern und Nachtschwärmern an, die sich hier in das bunte Nachtleben stürzen und in den unzähligen Discos, Clubs, Pubs, Bars und Kneipen bis in die führen Morgenstunden wild und ausgelassen feiern und tanzen. Eine Partynacht auf dem Kiez man ganz stilecht mit einem traditionellen Besuch des Fischmarkts am Sonntagmorgen abschließen.Was wäre ein Kurzurlaub in Hamburg ohne einen Einkaufsbummel in der Altstadt? Die traditionellen Einkaufsmeilen in der City wie die Mönckebergstraße, die Spitalerstraße, der Neue Wall und der Jungfernstieg laden mit zahlreichen Kaufhäusern, Einkaufspassagen, Geschäften und Boutiquen das ganze Jahr über zu ausgedehnten Shoppingtouren und gemütlichen Spaziergängen durch die Innenstadt ein. In der Hansestadt haben Shoppingfans an insgesamt 4 verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr die Möglichkeit, ihrer Lieblingsbeschäftigung auch am Wochenende nachzugehen.Weitere Tipps und Infos zu Sehenswürdigkeiten und Touristenattraktionen in Hamburg finden Sie hier