Auftaktkonzert des 14. EUMWA mit herausragenden jungen Musikern

Altomünster : Evangelisches Gemeindezentrum |

Die Musiker des diesjährigen Auftaktkonzertes sind allesamt in Altomünster und im Landkreis bestens bekannt. Sie gehören fest zum EUMWA und sind auf Karrierekurs. Die Sopranistin Susanne Müller begeisterte bereits in der Berliner Philharmonie, Luca de Falco ist gern gesehener Cellist im Luzerner Sinfonieorchester, Lisa Riepl debütierte mit Mozarts Klarinettenkonzert in München und der Geiger Tassilo Probst ist mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft.

In ganz unterschiedlichen Konstellationen spielen sie gemeinsam mit Markus Kreul (Klavier und Künstlerische Leitung) am Samstag, den 25. Januar um 19.30 Uhr Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert, Leonard Bernstein u.v.a

2020 feiert die Welt den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Mit einer Auswahl seiner Bearbeitungen von schottischen Volksliedern gratuliert auch Altomünster dem Musikgenie und zeigt auf, welche Einflüsse Volksmusik auf die Kunstmusik hat. Also ganz in Sinne des EUMWA, der für ein unmittelbares Musikerleben, Förderung junger Musiker, Vielfalt und Tiefe steht.



Das Auftaktkonzert findet am Samstag, den 25. Januar um 19:30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Altomünster statt. Karten zu 12€ (8€ für Schüler und Studenten) gibt es im Vorverkauf im Infobüro der Marktgemeinde Altomünster, Marktplatz 7, Telefon (08254) 999744, in der Kloster-Apotheke Markt Indersdorf, Dachauer Str. 14 sowie ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.



Der EUMWA selbst findet von 11. bis 18. April in Altomünster statt: mit Workshops für Studenten und Absolventen von Musikhochschulen, für Instrumentalpädagogen, junge hochbegabte Musikschüler und ambitionierte Laien sowie für Kinder und Jugendliche, die die Grundfertigkeiten ihres Instruments beherrschen. Für die Öffentlichkeit gibt es zahlreiche Konzerte und einen Improvisations-Nachmittag. Alle Informationen unter. www.eumwa.de.