Die offene Behindertenarbeit der Malteser bietet vom 27. bis 29. September 2019 eine Wochenendfreizeit für Menschen mit Mehrfachbehinderung in Altötting an.

Die Teilnehmer werden zuhause abgeholt und nach Ende wieder dorthin zurückgefahren. Die Unterkunft in Altötting ist behindertengerecht und verfügt über Pflegebetten. Das Haus und der Garten sind barrierefrei.Das Freizeitprogramm wird nach Wünschen der Teilnehmer gestaltet. Möglich ist z.B. am Freitag ein Besuch im Wildpark und am Samstag eine Schifffahrt auf dem Chiemsee mit Insel Herrenchiemsee oder die Besichtigung der Burg Burghausen.Die Teilnehmer werden von den Mitarbeitern der Offenen Behindertenarbeit betreut.Die Freizeit kostet je Person 200 Euro für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung. Bei Vorliegen eines Pflegegrades (ab Grad 2) können zusätzliche Pflege- und Betreuungskosten über die Pflegekasse abgerechnet werden.Die Anmeldung ist möglich bis 24. Juni 2019 unter Tel. 0821 485775 oder Mailadresse begegnungshaus.augsburg@malteser.org.