Kleiner Vorgeschmack auf morgen mit dem „ Barocken Gartentag“ im Gutspark Altjeßnitz

Auch wenn die Mitglieder des Fördervereins Irrgarten Altjeßnitz für die anschließende liebevoll gedeckte und dekorierte Kaffeetafel ca. 80 Kuchen backen wollen, werden sie bei voraussichtlich 1000 Gästen nicht für jeden reichen.Ich hoffe jedenfalls das es im Sinne der Beteiligten und Besucher nicht so heiß wird, wie die letzten Tage.Wer will und kann darf auch gern in Robe erscheinen, wie viele kleine Prinzessinnen, Elfen und Musketiere in den letzten JahrenLest auch dazu „Irre, die Dürre“ Bis in den Abend wird wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten,detailliert nachzulesen. Und auch ein kleiner Garten- und Handwerkermarkt fehlt nicht.Dieses Mal hatt sich auch Martin Luther angemeldet.Zur Einstimmung zeige ich ein paar Aufnahmen vom Barockfest 2016 – ich glaube die Fotos sprechen für sich!