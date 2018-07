Alles für den König…

Gemeint ist August der Starke,

Das Bühnenprogramm

Barocktanz-Ensemble

Altjeßnitz : Barocker Gartentag |ab 1694 Kurfürst und Herzog von Sachsen sowie a(Traditionsvereins Dresdner Barock e.V.).Ich will noch einmal im Überblick zu diesem Gartenfest berichten.– deshalb werde ich auch am Ende des Artikels gleich mehrere kurze Szenen verlinken. Alles andere als professionell sagen sie doch einiges.Viele der über 1150 Gäste waren etwas weiter angereist; ich sah Autokennzeichen von Halle, Leipzig, Dessau und sogar Berlin. Auch Roland Horn begrüßte mich gleich zu Beginn des Festes vor der Bühne. Leider verlor ich ihn - obwohl ich fast ständig auf den Beinen war - danach aus den Augen. Ich erlaube mir von ihm und von mir ein Beweisfoto bezufügen.Wie wohl fast immer bei gleichartigen Veranstaltungen waren von der Altersgruppe 10 bis 50 trotz des sehr vielfältigen Programms nur wenige Gäste im Park.Im Umkehrschluss. Unter den rund 12.500 Gästen des Spring Break Festivals die Pfingsten wieder auf dem Campingplatz auf der Halbinsel Pouch sich austobten, werde ich nie zu sehen sein.. Ohne das wahnsinnige Engagement von Ortsbürgermeisterin und Cheforganisatorin Gudrun Dietsch und ihren fleißigen Vereinsmitgliedern sowie den über viele Jahre beteiligten Vereinen und Künstlern, wäre das undenkbar.Ich wir nachfolgend einige vorstellen und teils auf ihre Homepage verweisen., dargestellt vom Bernd Schwabe und seiner Frau Regina Schwabe (beide vom Traditionsverein Dresdner Barock e. V.)Die Damen und Herren in ihren prunkvollen Roben kamen aus verschiedenen Vereinen aus Dresden, Potsdam, Dessau-Zerbst und natürlich auch aus, .Nachdem man sich an den festlich geschmückten Tischen - die wieder nicht für alle reichten (mit Blumenschmuck, weißen Leinentischdecken, Porzellangeschirr, Sitzkissen für alle) an den 80 vom Verein gebackenen Kuchen und anderen Leckereien gestärkt hatte, blieb zwischen einzelnen Darbietungen auf der Bühne genügend Zeit durch den Park zu flanieren, vorbei an Verkaufsständen oder den überdimensionalen einzigartigenVerstreut über das ganze Parkgelände warenzu bestaunen.startete wie viele Jahre zuvor "Les danseurs de Sans, Souci" (Es widmet sich seit vielen Jahren der Rekonstruktion und Aufführung von historischen Gesellschaftstänzen des 17. und 18. Jahrhunderts)ein Ensemble, das Geschichten am Sächsischen Hofe in der Zeit zwischen 1704 und 1714 darstellt (Also der Zeit, in der August der Starke sehr mit seiner Mätresse, der Reichsgräfin von Cosel befasst war).Siehewegen der Trockenheit natürlich ohne ihre sagenhaften Feuershows) bezogen sogar Zuschauer ein. Später sah man sie auf hohen Stelzen auf dem Parkgelände.brachte wiedermit nach Altjeßnitz und wusste viel Interessantes zu erzählen.Zur Belohnung gab es echtes Fleisch: ein Tagesküken. Warum das? Weil Falken kein Knäckebrot mögen entgegnete der Falkner.

klassische Konzert in der kleinen Feldsteinkirche

derOhne rechtzeitiges Kommen hätten wir keinen Platz bekommen und hätten wie andere vor der Kirche lauschen müssen. Nun schon zum wiederholten Male begeisterte die in Budapest geborenean der Violine und Christian Hammer am Klavier die Zuhörer.Über das Abendkonzert mit dem Mitteldeutschen Salonorchester hatte ich schon berichtet.Nun die Links zur Veranschaulichung der Festatmosphäre (ich will auch versuchen mich danach bei der Auswahl aus 250 Fotos etwas zu beschränken):