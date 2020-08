Altenmünster : P Angelis Rita Kasparek |

Herzliche Einladung zur Selbsterfahrungsgruppe

"Selbstliebe, Selbstheilung"

am Mittwoch 2. September von 9 bis 11 Uhr

im Raum P Angelis, Altenmünster OT Zusamzell

In liebevoller, geschützter Atmosphäre werden wir uns

gegenseitig kennenlernen und stützen dürfen.

Angeleitet wird die Gruppe von Rita Kasparek und Margot März.

Wir bieten genügend Raum für Ehrlichkeit, Gefühl und Zuneigung.

Wer die Natur liebt und Spontanität "ertragen kann", lächel,

wird sich willkommen fühlen.

Die Vormittagsgruppe freut sich auf weitere Teilnehmer/innen

Bitte melde Dich vorher an

Tel. Rita 08296 375