Selbsterfahrungsgruppe am Mittwoch Vormittag

Altenmünster : Rita Kasparek |

Herzliche Einladung zur Selbsterfahrungsgruppe am Vormittag

Mittwoch 14. Oktober von 9 bis 11 Uhr

Altenmünster/ OT Zusamzell im Seminarraum P Angelis

Wolltest Du schon immer mit allen Sinnen erfahren, WER DU WIRKLICH BIST

in Deine Kraft kommen,

all Deine Gefühle zeigen und zum Ausdruck bringen,

Vergebung üben und echte Freude spüren???

In einem geschützten, liebevollen Rahmen

kannst Du Dich hier

gemeinsam mit Gleichgesinnten erleben und entfalten.

Je nach Lust und Laune

und der augenblicklichen Gestimmtheit der Gruppe

entscheiden wir uns für gemeinsame Übungen aus Kinesiologie und NLP,

probieren Familienstellen,

nützen die Symbolkräfte von Steinen, Pflanzen und Energiekarten

oder besuchen das Medizinrad.

Rita leitet an, ist aber besonders daran interessiert,

die anderen und "sich selbst!!!" besser kennenzulernen.

Ein kleiner Wertschätzungsbeitrag unterstützt die Anliegen des P Angelis.

Bitte vorher anmelden unter Tel. 08296 375