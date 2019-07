Keller Steff solo "A runde Mischung" Bürgerhaus Baiershofen 11.10.2019

Keller Steff solo "A runde Mischung" BaiershofenNach einem ausverkauftem Konzert 2017 kommt der verrückte Chiemseer erneut nach Baiershofen in das Bürgerhaus um den Gästen wieder seine lustigen, amüsanten und total verrückten Gesichten zu erzählen und Lieder von der neuen CD "A runde Mischung" zu präsentieren.„A runde Mischung“ / Keller Steff - SoloprogrammDer charismatische Tausendsassa aus Übersee am Chiemsee ist mittlerweile als Solo-Künstler, mit seiner „Keller Steff BIG-Band“ und auch dem Musikkabarett-Format „3 Männer nur mitGitarre“ aus der bayrischen Mundart- und Liedermacher-Szene nicht mehr wegzudenken. Beginnend bereits 2008 ist der Keller Steff wie eh und je symphatisch, unverwechselbar undunkompliziert mit seinen G‘schichten und Liedern vom „Kaibeziang“, dem „Pillermann“ und vom „Narrisch“ wern...Mit seiner ganz eigenen Art aus Spontanität, Liedermacherei und immer mal wieder einer Spitze an Chaos, schafft er es, bei seinen Konzerten eine gewaltige Stimmung in jede Spielstätte zu zaubern.Dem Konzertbesucher steht deshalb ein mit Sicherheit kurzweiliger und lustiger Abend bevor, der mit neuem Bühnenprogramm in Teilen aber auch die ruhigen Seiten vom Keller Steff zeigt.Wie man den Keller Steff kennt, fasst er die Titel seiner neuen Solo-CD in einer Kurzgeschichte für uns zusammen:A Baggerfahrer fohrt mit da Feierwehr in am Bio-Auto mehrmals Rundum an Kreisverkehrzum oidn Bauwong. Iatz is a do schreit de Hex, los mi aussa, mei Esel is scho ganz Verbittert.Endlich, I bin wieder frei.A runde Mischung hoid - weil Mehr´a braucht ma ned.Es werden 2 x2 Karten verlost für diese Veranstaltung.Wer uns verraten kann an welchem bayrischem See der Keller Steff wohnt.Einsendungen per Email an schuhmann31@gmx.deKarten erhältlich für 17 Euro unter 08295909900 oder schuhmann31@gmx.de oder bei Eventim