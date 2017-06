Die Wassermühle-Hasselburg in Schleswig-Hostein 2017

Insbesondere junge Familien nahmen die Gelegenheit wahr ihrem Nachwuchs das große Wasserrad, das Herzstück einer Wassermühle, vorführen zu lassen. Natürlich war das Mahlen mit den kleinen Mahlsteinen beeindruckender für die ganz jungen Besucher.Am Mühlentag treffen sich nicht nur die "Altenkremper" am Mühlenteich mit den vielen Seerosen. Hier treffen sich wie zufällig Mühlenfreunde aus aller Welt und es wird erzählt und erzählt aus vergangener Zeit und selbstverständlich werden auch Pläne für die nächste Zukunft geschmiedet.Im nächsten Jahr, so erfuhr ich ganz nebenbei, soll wohl neben der besonders leckeren Wildbratwurst (die nur hier so hervorragend schmeckt) ein neues Backhaus für duftendes, frisches Brot am Deutschen Mühlentag sorgen.Das Korn dafür "steht sehr gut" zur Zeit auf den heimisches Äckern. ;)Weitere interessante Eindrücke und ausfühliche Geschichte zur Wassermühle-Hasselburg:wassermühle-hasselburg.de.tl