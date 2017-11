Tag der offenen Tür mit Nikolausbasar am Christlichen Spalatin-Gymnasium

Am Vorabend des 1. Advents, am 2. Dezember von 14 bis 17 Uhr, möchten die Spalatiner wieder zeigen, was sie so alles können und laden zum Tag der offenen Tür in die Schulstraße 7 ein.



Neben Informationen zu Projekten in den verschiedenen Fächern können interessierte Viertklässler wieder Schnupperstunden in Latein und Französisch besuchen, deren Eltern Termine für die Anmeldewoche im Sekretariat holen und natürlich gibt es wieder zahlreiche kreative und kulinarische Angebote wie z. B. das Weltcafé oder der Malukubasar zugunsten unserer Partnerschule in Kongo. Die Schülermitverwaltung organisiert Schulhausführungen und der Förderverein, die Schulleitung sowie die Elternvertretung informieren über das Konzept unserer Schule und Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit.



Dieser erlebnisreiche Tag wird abgerundet durch unser Adventskonzert um 17.00 Uhr in der Aula. Traditionelle und moderne Advents- und Weihnachtslieder werden gesungen von unseren Spalatin-Chören und dem Lehrerchor. Auch der Nikolaus hat versprochen, eine neue Geschichte und eine kleine Überraschung für die jüngeren Besucher mitzubringen.



Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.spalatin-gymnasium.de. Das Spalatin-Gymnasium ist offen für alle, eine konfessionelle Bindung ist keine Bedingung.