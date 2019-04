Langer Samstag der Schulentwicklung am 04.05.2019

Die SEK, unsere Schulentwicklungskonferenz,lädt herzlich ein

zum„Langen Samstag der Schulentwicklung“ zum Thema



„Digitalisierung“ - Unser Weg am Spalatin?



Wann? - 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo? - in der Aula

Was? - Spielerische Meinungsumfrage zur Digitalisierung



Impulsvortrag

zur Wirksamkeit von Konzepten des digitalen Lernens

mit Frau Dr. Schaumburg



Themenspezifische Schüler-Eltern-Lehrer Gesprächskreise



Themenspezifische Workshops



Außerdem sorgen das Team des Schülercafés und die Mensa Spalatina für das leibliche Wohl 



Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Gäste!!!