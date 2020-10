Freie Schule? Und Christlich? Und Schulgeld?

15.10.2020, 19.00 Uhr, Aula - Elterninformationsabend am Spalatin



Wer mehr darüber erfahren möchte, ist herzlich ins Spalatin-Gymnasium eingeladen. Am Donnerstag, den 15.10.2020 um 19 Uhr stellen wir, ein Team bestehend aus Schulleitung und Vertretern der Schüler- und Elternschaft, das Schulkonzept in unserer Aula vor. In ca. 90 Minuten geben wir Einblick in unsere schulische Arbeit wie z. B. Fremdsprachenangebote, Naturwissenschaften, das Unterrichtsfach Globales Lernen, Freiarbeit, fächerübergreifende Projekte, Umgang mit Digitalisierung oder Angebote im Rahmen der offenen Ganztagsschule. Weshalb es Schulgeld gibt und wie ein Erlass oder Reduzierung möglich sind, aber auch unser Verständnis von Wertevermittlung sind weitere Themen, die wir an diesem Abend vorstellen.



Natürlich achten wir auf den Hygieneschutz. Auch in Stufe GRÜN des momentanen Stufenkonzepts ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verbindlich. Der Eingang erfolgt über die Offenburger Allee. Für genügend Abstand ist gesorgt.



Ich freue mich auf neugierige Eltern!



Schulleiterin Birgit Kriesche