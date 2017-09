Altenburger Folkloreensemble auf Gredinger Trachtenmarkt

und auch noch Oberbürgermeister von Gotha war gekommen um der Trachtenmarkt zu eröffnen, aber vor allem, er wollte das Folkloreensemble sehen, obwohl wir uns erst im Mai bei der Thüriade in Gotha gesehen hatten. Er ist Fan von uns und lässt es sich nehmen das Altenburger Folkloreensemble zu erleben.Es herrschte sehr großes Interesse an der Altenburger Tracht, an Altenburger Traditionen und dem Altenburger Land. Das Folkloreensemble betreute den Thüringenstand und konnte damit auch sehr viel Werbung für das Altenburger Land machen, Altenburger Produkte, wie Ziegenkäse und Schnaps verkosten und Werbung für 2018 machen, denn am 7. Oktober 2018 werden in der Skatstadt gleich drei große Jubiläen auf einen Ritt gefeiert: 200 Jahre Altenburger Bauernreiten, das 25. Thüringer Landeserntedankfest sowie das 12. Thüringer Landestrachtenfest. Auch das Altenburger Folkloreensemble ist schon in der Vorbereitung für dieses große Fest und wird auch wieder viele bekannte Gruppen aus Thüringen, Deutschland und dem Ausland empfangen.Doch zuvor wird am 07.10.2017 der diesjährige Bauernmarkt mit viel Tanz und Musik stattfinden.