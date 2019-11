Das Christliche Spalatin-Gymnasium öffnet seine Türen

Am 07. Dezember 2019 ist es wieder soweit – in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr bietet sich wie jedes Jahr ausreichend Gelegenheit, unsere Schule in ihrer Vielseitigkeit kennenzulernen. Unter unserem diesjährigen Schuljahresmotto „Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.“ warten viele spannende Programmpunkte darauf entdeckt zu werden.



Zugunsten unserer afrikanischen Partnerschule in Maluku/Kongo haben unsere Schüler in den letzten Wochen fleißig gebastelt, gekocht und geklebt. Vielleicht ist das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für Sie und euch dabei? Darüber hinaus zeigen unsere 5. bis 12. Klassen, was sie in den unterschiedlichen Fächern bisher erarbeitet haben. Auch die Lehrer informieren an diesem Tag über die Arbeit der Fachschaften, sie stellen besondere Inhalte unseres Unterrichts sowie jahrgangsspezifische Projekte vor und beantworten gern pädagogische und fachdidaktische Fragen. Die Schülermitverwaltung organisiert Schulhausführungen für kleine und große Entdecker und der Förderverein, die Schulleitung sowie die Elternvertretung informieren über das Konzept unserer Schule und Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit.



Interessierte Viertklässler und deren Eltern haben die Möglichkeit mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen und können beim Eltern-Info-Point im Sekretariat all ihre Fragen stellen. Zudem wird es einen Informationstag für alle „neuen“ Spalatiner mit Schnupperunterricht in Französisch und Spanisch am 15.01.2020 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr geben.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt, das Schülercafé und unsere 12. Klassen laden zu weihnachtlichen Leckereien und kulinarischen Genüssen ein. Um 17:00 Uhr runden wir den ereignisreichen Tag mit unserem alljährlichen Adventskonzert der Schulchöre sowie dem Lehrerchor in der Aula ab.



Wir freuen uns auf gemeinsame Stunden mit interessierten Eltern und Schülern und hoffen, dass wir Ihnen auf diese Art und Weise einen echten Einblick in unsere Schulgemeinschaft bieten werden. Seien Sie gespannt!