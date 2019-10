WANDERUNG im EINZUGSGEBIET der RAPPBODETALSPERRE

hatte zu einer Wanderung in deneingeladen. Die Leitung der Wanderung hatte Dr. W. Pohler übernommen. Der Treffpunkt war der Parkplatz am ehemaligen. Der Luftkurort Trautenstein ist Bestandteil derz am Brocken. Unser Wandergebiet lag im Einzugsbereich derDie Rappbodetalsperre ist die größteim Harz und besitzt mit 106 m dier in Deutschland. In früheren Jahrhunderten kam es öfter, durch die Bode verursachten, großen. Letztmalig führte die Bode am 30.12.1925 ein verheerendes Hochwasser. Besonders davon betroffen waren derund die. Schon im 19. Jahrhundert entstanden Pläne um die, bis dahin, unberechenbaredurch eine Talsperre zu zähmen. 1938 konnte die Planung der Talsperre abgeschlossen werden. Schon während des 2. Weltkrieges erfolgten die ersten Arbeiten zum Bau der Talsperre. Amkonnte nach einer Unterbrechung der Arbeiten von 1945 -1952, das Bauwerk seiner Bestimmung übergeben werden. Um seine Aufgaben zum Hochwasserschutz, der Trinkwassergewinnung und der Stromgewinnung erfüllen zu können, wurde ein ganzesnotwendig. Unterhalb dess haben dieihr Quellgebiet. Beiwurde für die Kalte Bode einangelegt. Mit der Warmen Bode vereinigt sich die Kalte Bode beizur. Gleich hinter Königshütte wurde eine weitere Talsperre, dieerrichtet. Oberhalb von dem Erholungs - u. Wintersportort, im Dreiländerdreieck (Niedersachsen, Thüringen, Sachsen. Anhalt) gelegen, befinden sich das Quellgebiet der. Nachdem sie sich mit beiden Bächen () vereinigt hat, fließt die Rappbode bei Trautenstein in die. In der Nähe des Luftkurortmündet die, nach der Vereinigung mit dem, in die. Aus derfließt zusätzlich über einen 1,2 km langenWasser in die Rappbodetalsperre. Die Rappbodetalsperre selbst hat ein Fassungsvermögen von etwa 110 Millionen m³ Wasser bei einer Fläche von 3,9 km². Die Rappbodetalsperre dient neben dem Hochwasserschutz und der Stromerzeugung überwiegend der Trinkwasserversorgung. Unterhalb der Talsperre befindet sich als Ausgleichbecken die Wendefurter Talsperre. Von der Überleitungssperre Königshütte fließt die Bode in die. Bei Wasserüberschuss wird zusätzlich Wasser aus der Rappbodetalsperre in die Wendefurter Talsperre abgeleitet. Hier erfolgt über die Staumauer ein regulierter Abfluss der Bode.Vom Parkplatz am Waldbad wanderten wir, bei herbstlichem Wetter, zum. In diesem Teich wird das Wasser desangestaut. Kurz nach dem Abfluss aus dem Möserteich mündet der Krugbergwasserbach in die Rappbode. Nachdem wir den idyllisch gelegenen Möserteich erreicht hatten, legten wir eine erste Pause ein. Anschließend wanderten wir weiter in Richtung. Kurz bevor wir den Erholungsort erreichten, kamen wir an den fünf kaskadenförmig angelegten Klärteichen vorbei. Auf demging es, an großen Wiesenflächen vorbei, hinauf zum. Dort hatten wir die höchste Stelle unserer Wanderung erreicht. Bei leichtem Regen ging es über die Stollbornkreuzung in Richtung des. Kurz vor dem Dreiherrnstein wanderten wir in nördlicher Richtung auf dem Parallelweg zurbis zur, einer Schutzhütte und Stempelstelle der Harzer Wandernadel, weiter. An der Walzenhütte legten wir eine kurze Pause ein. Über daswanderten wir nun zurück zum Parkplatz. Mein Dank, für die ca. 15 km lange Wanderung, geht an den Wanderleiter. Ohne dieTätigkeit der vielen Wanderleiter wären solche schönen Wanderungen nicht möglich. Meinem Bericht habe ich, zum besseren Verständnis, einige Archivbilder zugefügt.