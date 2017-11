Don Kosaken in der Baumannshöhle/Rübeland

LIVE IST LIVE

Obwohl es draußen mit 6°C kälter war als in der Höhle, waren trotzdem warme Sachen und ein Sitzkissen angebracht.Uns bot sich diemit diesen begnadeten Sängern zu erleben.Es war eindeutig der; auch wenn wir nach dem Sturmtief im Südharz drei wunderschöne herbstliche Karstwanderungen unternommen und die 483 m lange Fußgänger-Seilhängebrücke Titan RT an der Rappbodetalsperre bezwungen hatten.Man möge diese Art von Musik lieben oder nicht.Nachdem ich mir heute die Doppel-CD des Chores von einem Konzert in der Lutherkirche Erfurt angehört habe, bestätigte sich wieder:Auch wenn ich dieses Klangerlebnis original nicht annähernd wiedergeben kann, füge ich eine Videoaufzeichnung mit meiner Sony bei.Leider ist bei der Wiedergabe keine Aufhellung wie über den VLC Media Player am PC möglich.Link: Abendglocken mit den Don Kosaken • Singend zu beten und betend zu singen• Chorgesang und Soli in stetem Wechsel- Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre.• "Aus den Tiefen der russischen Seele"Unter der musikalischen Gesamtleitung von Maxim Kowalew knüpft der Chor an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre ankonnte sich schon im Elternhaus der Musik kaum entziehen. Schon im frühen Alter von sechs Jahren begann er an einer staatlichen Musikschule Geigenun-terricht zu nehmen.So begann er sein Gesangsstudium an einer der berühmtesten Musikhochschulen im Osten. Mit dem Magis-tertitel beendete er sein Studium an der Musikhochschule in Danzig. Dort erwarb er den akademischen Grad „Magister der Kunst“.Maxim Kowalew tat 1994 den wohl entscheidendsten Schritt seines künstlerischen Lebens und sang in einem Chor, aus welchem sich später die MAXIM KOWALEW DON KOSAKEN herauskristallisierten. Jener Klangkörper lässt das musikalische Erbe der Kosaken in Westeuropa und Skandinavien auf technisch brillantem Niveau wieder aufleben.Quellenhinweise zum Chor: Maxim Kowalew Don Kosaken