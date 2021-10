KLOSTER MICHAELSTEIN

Schon recht lange standderund ganz besonders desauf meinemAusflugsprogramm...Vor einer Woche war es dann endlich so weit, das Wetter stimmte und da auch nur eine 1/2 hvon Aschersleben entfernt, war das Ziel recht schnell erreicht! Ich wollte es fast nichtglauben, aber in den 2h meines dortigen Aufenthaltes, in diesem wunderschönen Garten,war ich obwohl SonntagMir war es nur recht, so konnte ich ganz ungestört mit der Kamera und auch dem Tabletfotografieren.Je länger ich mich in diesem Garten aufhielt, umso mehr empfand ich ein aufsteigendesGlücksgefühl, da ich mich mal wieder so richtig begeistern konnte...Ich hätte noch Stunden hier, an diesem friedlichen Ort zubringen können...Motive über Motive boten sich meinen Augen an, nach denen ich gar nichtsuchen mußte... Sie waren ganz einfach und wie selbstverständlich da.Ein wirklich tolles Erlebnis für mich, von dem ich sicher noch lange zehren werde...Die Fotos spiegeln hoffentlich wieder, was mich so sehr beeindruckte...