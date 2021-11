HARZ: GRENZWANDERUNG von SORGE nach HOHEGEISS

Freiluftmuseum Sorge - Kolonnenweg - Hohegeiß

hatte dereingeladen. Die Wanderung begann in dem, zurgehörenden,. Die Leitung der Wanderung hatte die Wanderfreundin M. Thrumann übernommen. Sorge gehörte zu DDR - Zeiten zum. Das bedeutete, dass ein normaler DDR - Bürger weder Sorge noch die umliegenden Wälder betreten durfte. Vom Parkplatz in der Ebersbachstraße erreichten wir nach wenigen hundert Metern die ehemaligen Grenzanlagen der DDR.In einem Freiluftmuseum, das vomunterhalten wird, werden die Besucher über die einzelnen Teile der Sicherungsanlagen informiert. Viele Originalteile der Grenzanlagen, wie Grenzzaun I u. II, Hundelaufanlagen, Erdbunker, Wachturm sowie der Kolonnenweg sind erhalten geblieben und befinden sich überwiegend am Originalstandort. Über 4 Jahrzehnte war es für die Menschen die, in der sowjetischen Besatzungszone und in der späteren DDR, lebten, unmöglich diese unmenschliche Grenze zu überwinden. Mehrere Informationstafeln bringen uns den Aufbau der Grenzanlagen näher. Eine Grenze selbst besteht schon seit einigen hundert Jahren in diesem Bereich des Oberharzes. Nur war es damals und auch heute ist es wieder problemlos möglich, diese Grenze zu überschreiten. Viele Grenzsteine aus dem 19. Jahrhundert weisen in der Ortslage Hohegeiß mit den Initialenfür das Königreich Preußen undfür das Herzogtum Braunschweig hin. Heute sind es die Bundesländerund, die dort eine gemeinsame Grenze haben. Am 3 m hohenbeginnt ein mit Betonplatten versehenen, der zurführt. Diese, überall an der ehemaligen, etwa 1.400 km langen, innerdeutschen Grenze, angelegten Kolonnenwege dienten als Transportwege für die. Seitlich neben den Kolonnenweg war ein 6 bis 10 m breiter Kontrollstreifen angelegt. Diese Kontrollstreifen stellen heute dasdar. Dort haben sich in den vergangenen 30 Jahren viele schützenwerte Pflanzen aber auch Klein - Tiere angesiedelt. Auf dem Kolonnenweg erreichten wir nach ca. 1.000 m den 11 m hohenTyp B der Grenztruppen der DDR und ein Teilstück des 5 m hohenNach weiteren 300 m gelangten wir zum, nach einem Entwurf des Künstler Hermann Prigann, im Jahre 1992 geschaffenen. Dort befindet sich auch eine Stempelstelle der. Auf dem Kolonnenweg erreichten wir nach mehren Berg- und Talstrecken die Stadt Hohegeiß. Dort legten wir unsere Mittagspause ein. Die holzverkleidete evangelische Kirchein Hohegeiß war unser nächstes Ziel. Anschließend ging es über die Kirchstraße bis zum Abzweig zur. Diese Sorger Straße, die kürzeste Verbindung von Hohegeiß nach Sorge, war durch die Grenzanlagen jahrzehntelang nicht benutzbar. Über daserreichten wir nach insgesamt ca. 11 km - bei schönstem Wanderwetter - wieder den Parkplatz in Sorge. Für die sehr interessante Wanderung möchte ich mich bei der Wanderleiterin, Frau Thrumann, recht herzlich bedanken.