Engagement für Kinder und Jugendliche: Gemeinnützige Vereine aus Altdorf werden mit Spende in Gesamthöhe von 2.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Die Christus-Gemeinde Altdorf e.V. und die Arche der CG Altdorf e.V. erhielten für ihr bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche im Rahmen einer symbolischen Spendenübergabe eine Förderung in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen beider Vereine.

Die Gemeinde bietet seit über zehn Jahren attraktive Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, für die junge Generation da zu sein, ihnen eine Qualitätszeit zu bieten und darüber hinaus die Eltern zu entlasten. Nachdem die Räumlichkeiten über ein Jahrzehnt lang genutzt wurden, ist es an der Zeit Konzepte und Raumgestaltung anzupassen. Besonders für die Neugestaltung des Kinderbereiches soll die Förderung der Town & Country Stiftung aufgewendet werden.Der Verein engagiert sich ganz besonders für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Mit Hilfe der Spende soll ein Kinderfest & Familientag gestaltet werden, welcher den Zusammenhalt in den Familien fördert und gemeinsame positive Erlebnisse schafft. Damit fördert und verbessert die Arche e.V. die Lebensqualität und der Heranwachsenden.Die Übergabe einer symbolischen Spendenurkunde fand im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes der Christus-Gemeinde Altdorf statt. „Die Förderung der Einrichtungen verhilft Kindern und Jugendlichen zu verbesserten Zukunftsperspektiven und stärkt sie nach ihren individuellen Bedürfnissen. Das finde ich sehr unterstützenswert.“, würdigte Maximilian Fischer, Botschafter der Town & Country Stiftung, das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de__________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com