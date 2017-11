Alsfeld : Sporthalle der VHS Alsfeld |

METALZA das erfolgreiche Fitness-Workout für Fans der harten Klänge startet ab 5. Februar 2018 Uhr mit unserer neuen Trainerin SARA MOTEKA in Alsfeld!

METALZA verbindet Powermoves, Kick & Punch und Dance-Elemente zu Hardrock und Metal und pusht Eure Fitness mit Action und Fun!

METALZA findet ab Februar immer montags von 19.00 bis 20.00 in Turnhalle der VHS Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt! Kommt vorbei und lasst Euch anstecken vom METALZA-Feeling. 1 x Schnupperstunde gratis. We don't only workout - we metalize! Anmeldungen über die VHS Vogelsbergkreis oder unter info@metalza.de.

www.metalza.de