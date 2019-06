Vegan-Buddy Infostand - Pfingstmarkt / Krammarkt Alsfeld

ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten, Tierschutz und veganem Leben am Pfingstmarkt in Alsfeld teil.Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Der Alsfelder Pfingstmarkt ist das größte Volksfest in der Region und findet jährlich über die Pfingsttage, von Freitag bis Pfingstdienstag, auf dem Vorplatz der Stadthalle Alsfeld statt.Am letzten Tag des Pfingstmarktes, am Dienstag, findet ein Krammarkt statt. Am Festplatz, in der Altstadt und auf dem Marktplatz gibt es Infostände und Händler*innen bieten ihre Waren an.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - Vogelsbergvegane Rezeptideen hier: