Vegan-Brunch / Vortrag zu Undercoverrecherchen

ARIWA-Vogelsberg lädt zum veganen Mitbring-Brunch ein.Am Sonntag, den 12. Mai laden ARIWA-Vogelsberg und der Veggie-Treff Vogelsberg zum veganen Mitbring-Brunch mit Vortrag ein. 11 - 16 Uhr, Freiwilligenzentrum Alsfeld, Volkmarstraße 3, AlsfeldVortrag: Undercover-Recherchen / 13:00 - 14:00 UhrAktive von vegan-heute.de werden einen Vortrag zum Thema Undercover-Recherchen halten. Hierbei gibt es einen Einblick in diese wichtige Tierrechtsarbeit und die rechtliche Situation.Über 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland befürworten die Anfertigung von Undercover-Aufnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben, um damit Tierleid und Missstände aufzudecken. Dies zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Emnid-Umfrage. www.ariwa.org-rechercheDazu wird es einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern für Erwachsene und Kinder mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Wer kein eigenes Gericht mitbringt wird um eine Spende gebeten.Getränke werden von den Veranstaltenden bereitgestellt.Rezeptideen:ARIWA-VogelsbergInfos zum Freiwilligenzentrum