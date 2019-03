Vegan-Brunch / Film - 10. März 2019 von 11 - 16 UhrProbieren - Informieren - AustauschenARIWA-Vogelsberg lädt im Rahmen der internationalen Frauenwoche Vogelsberg zum veganen Mitbring-Brunch ein.Film um 13:00: 'Mit Animals Angels unterwegs - wir sind bei den Tieren'Der Film begleitet fünf Einsatzleiterinnen bei ihren Einsätzen in Spanien, Polen und Deutschland. (Film mit anschließender Diskussion)www.animals-angels.deDie Vision von Animals’ Angels ist eine Welt, in der wir Menschen das Recht aller Tiere auf Leben und Freiheit respektieren. Ihr Anliegen ist es, Solidarität mit den Tieren zu zeigen und soweit wie möglich an Ort und Stelle zu helfen. Tiere sind fühlende Lebewesen mit unveräußerlicher Würde. AAs Vision ist eine neue Ethik für das Verhältnis zwischen Menschen und anderen Tieren, die Würde und eigene Rechte zugesteht. Die Solidarität mit den leidenden Tieren treibt ihre Arbeit an. Das Eintreten für ihre Mitgeschöpflichkeit hat nach ihrer Überzeugung den gleichen Stellenwert wie der Kampf für Menschenrechte.Die Gründerin von Animals Angels Christa Blanke sagt:"In Montgomery, Alabama, wurde 2018 eine eindrucksvolle Gedenkstätte für die Opfer von Sklaverei und Lynchmorden, mit inzwischen über 300.000 Besucher*innen eröffnet. Weder die Abschaffung der Sklaverei noch die Bürgerrechtsbewegung haben dazu geführt, die zu entmachten, die von der Sklaverei und deren Folgen profitierten und immer noch profitieren. Es gab und es gibt keine Neuverteilung von Macht.Das stimmt genauso auch für die Tiere. Weder die Aufnahme des Tierschutzes in die deutsche Verfassung noch die Feststellung ihrer Leidensfähigkeit im EU-Vertrag von Lissabon haben die Macht derer brechen können, die von der Versklavung der Tiere profitieren.Wir können unsere Ethik der Gewaltlosigkeit und des Respekts vor der Würde aller Tiere klar formulieren und, wo auch immer wir bei den anderen Tieren sind, diese Ethik leben und verteidigen."Dazu wird es einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern für Erwachsene und Kinder mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Wer kein eigenes Gericht mitbringt wird um eine Spende gebeten.Getränke werden von den Veranstaltenden bereitgestellt.Rezeptideen: www.rezeptefuchs.de -RezepteInfos zum FreiwilligenzentrumTierfreunde-Veggie-Treff VogelsbergARIWA-Vogelsberg: www.ariwa.org