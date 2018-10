Vegan-Brunch Alsfeld

Probieren - Informieren - AustauschenAm Sonntag, den 11. November laden wir zum veganen Mitbring-Brunch ein, von 11 - 16 Uhr im Freiwilligenzentrum in Alsfeld.Vortrag: von 13:00 - 14:00 UhrVegan vollwertig, gesund genießen für Mensch/Tier und NaturReferentin Annette Heimroth (Gesundheitsberaterin GGB, Tierschutzlehrerin und Buchautorin)Ganzheitlich vegan genießen, dass bedeutet neben den Fragen der Tierethik auch die gesundheitlichen Vorteile einer vollwertigen Ernährung mit einzubeziehen.Was dies in der Praxis bedeutet wird die Referentin erläutern.Auch wird sie ihre 4 themenbezogenen Kochbücher: Vegan und vollwertig genießen, Brotaufstriche, Fingerfood, Suppen und Eintöpfe vorstellen.Die Bücher käuflich zu erwerben ist vor Ort möglich!Es wird einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern für Erwachsene und Kinder mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Alle sind herzlich eingeladen sich in Gesellschaft anderer Interessierter bei leckerem veganem Essen auszutauschen.Wir freuen uns über Selbstgemachtes und Gekauftes, über süße Leckereien und auch Deftiges!Bilder und Infos vom Brunch:Das Freiwilligenzentrum liegt nahe der schönen Alsfelder Altstadt im ehemaligen Augustinerkloster, Volkmarstraße 3, 36304 Alsfeld.Wer Rezeptideen sucht, bitte hier: