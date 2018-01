Vegan-Brunch Alsfeld

Am Sonntag, den 28. Januar lädt Ariwa-Vogelsberg wieder zum veganen Mitbring-Brunch ein, von 11 - 16 Uhr im Freiwilligenzentrum in Alsfeld, Volkmarstraße 3.Ab ca. 13 Uhr werden einige kurze Videos gezeigt, um eine Diskussion anzuregen zum Thema vegan essen bedeutet Verzicht, ist genussfeindlich, ungesund, kompliziert, extrem, schmeckt nicht, Menschen sind Fleischfresser … oder was meinen Sie ?Dazu wird es einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern für Erwachsene und Kinder mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Alle sind eingeladen ein veganes Gericht für das gemeinsame Buffet mitzubringen mit einer Auflistung der Zutaten, da nicht jede alles verträgt. Gerne kann auch gleich das Rezept mitgebracht werden für andere Interessierte.Wichtig: Vegan heißt frei von allen „Tierprodukten", also auch frei von Honig, Sahne, Joghurt, Gelatine, tierfetthaltiger Margarine, Tiermilch enthaltendem Käse usw. uns.Wer kein eigenes Gericht mitbringt wird um eine Spende gebeten.Getränke werden von den Veranstaltenden bereitgestellt.Die Spenden gehen nach Abzug der Unkosten an den Tierschutz.Das Freiwilligenzentrum liegt nahe der schönen Alsfelder Altstadt im ehemaligen Augustinerkloster, Volkmarstraße 3, 36304 Alsfeld.Wer Rezeptideen sucht, bitte hier:Infos zum Freiwilligenzentrum