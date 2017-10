Vegan - Brunch Alsfeld

Probieren - Informieren - AustauschenAm Sonntag, den 12. November laden wir zum veganen Mitbring-Brunch ein, von 11 - 16 Uhr im Freiwilligenzentrum in Alsfeld.Es wird einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Alle sind herzlich eingeladen sich in Gesellschaft anderer Interessierter bei leckerem veganem Essen auszutauschen.So funktioniert der vegane Mitbring-Brunch:Du bereitest einfach ein veganes Gericht für das gemeinsame Buffet vor und bringst es mit.Bitte bring auch einen kleinen Zettel mit allen im Gericht befindlichen Zutaten mit, da nicht jede alles verträgt.Gerne kann auch gleich das Rezept mitgebracht werden für andere Interessierte.Wichtig: Vegan heißt frei von allen „Tierprodukten", also auch frei von Honig, Sahne, Joghurt, Gelatine, tierfetthaltiger Margarine, tiermilch enthaltendem Käse usw. Wenn Du unsicher bist, melde Dich bei uns.Falls Du kein eigenes Gericht mitbringen kannst, kostet die Teilnahme für Dich 5 Euro.Getränke werden von den Veranstaltenden bereitgestellt.Dafür bitten wir vor Ort um eine angemessene Spende.Die Einnahmen bzw. die Spenden gehen nach Abzug der Unkosten an den Tierschutz.Das Freiwilligenzentrum liegt nahe der schönen Alsfelder Altstadt im ehemaligen Augustinerkloster, Volkmarstraße 3, 36304 Alsfeld.Bei Fragen: vogelsberg@ariwa.orgWer Rezeptideen sucht, bitte hier:Infos zum Freiwilligenzentrum