Holzener Kräuter-und Gartenfest

Das Kräuterfest geht in die dritte Runde und findet diesmal am Sonntag, 30. Juni 2019 von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr direkt beim Kräutergarten im Freien statt.



Entdecken Sie über 70 verschiedene Kräuter und lassen Sie sich kulinarisch in die Welt der Kräuter entführen. Vor Ort erwartet Sie ein umfangreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Kräuterprodukten und zahlreichen Informationen rund um dieses spannende Thema.



Der Holzkünstler Bernhard Schmid wird das Fest mit seinen einzigartigen Skulpturen bereichern.



Für unsere kleinen Besucher gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit spannenden Aktivitäten, seien es Alpaka-Wanderungen, Salzmörsen oder ein spannendes Naturquiz.



Wir freuen uns darauf, diesen Tag gemeinsam mit Ihnen zu feiern!