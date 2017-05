Die Kellereröffnung in Kloster Holzen ruft an Pfingsten

Allmannshofen : Kellereröffnung |

An Pfingsten wird in Kloster Holzen wieder Biergartenkultur mit Schmankerl und Blasmusik gepflegt. Die Ehinger Musikanten feiern die Kellereröffnung, ihr traditionelles Biergartenfest. Es ist für die Blaskapelle ein fester Bestandteil im Terminkalender und zieht alljährlich viele Besucher und Ausflügler aus der näheren und weiteren Umgebung an. Am Pfingstsonntag, 4. Juni wird das Fest um 17 Uhr eröffnet, dazu unterhält der Musikverein Buttenwiesen. Am Pfingstmontag, 5. Juni geht es ab 10 Uhr weiter, dann spielen die Ehinger Musikanten unter freiem Himmel auf.

Neben gepflegter Blasmusik steht die Kellereröffnung auch für Geselligkeit, würziges Bier, deftiges Essen und selbstgebackene Kuchen. Die alten Apfelbäume sorgen für eine idyllische Biergartenatmosphäre. Zum Rahmenprogramm gehört wieder das beliebte "Sauschätzen". Für die Kleinen gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg zum Toben. Die Kellereröffnung in Kloster Holzen hat eine lange Tradition. Sie geht zurück auf die Zeit, als die ansässige Brauerei nach den Wintermonaten die mit Schmutter-Eis gekühlten Bierkeller geöffnet und das gebraute Bier zum Ausschank gebracht hat. Der Termin war immer gegen Pfingsten. Die Brauerei in Holzen bestand bis Ende der 1920er Jahre. Die Ehinger Musikanten ließen 1991 die Tradition dieses Biergartenfestes wieder aufleben.