Advents- und Handwerksmarkt in Kloster Holzen

Allmannshofen : Kloster Holzen |

Leuchtend, klingend, kreativ – so könnte man den Advents- und Handwerksmarkt in Holzen beschreiben, der alljährlich am dritten und vierten Adventswochenende im Kloster Holzen seine Pforten öffnet. So lädt der beschauliche Markt heuer am 14. und 15. Dezember und am 21. und 22. Dezember jeweils samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr zum Bummeln und Verweilen ein – weitab vom Vorweihnachtstrubel. Handwerklich gezimmerte Buden und stimmungsvoller Lichterglanz um die große Tanne im Innenhof sorgen für eine heimelige Atmosphäre vor der Kulisse der historischen Klostergemäuer von Holzen. Künstler und Handwerker präsentieren Schönes und Nützliches aus ihren Werkstätten und auch die Holzener Förderstätte des Dominikus-Ringeisen-Werks bietet ihre handgefertigten Produkte im Klosterladen an. Ein kulinarisches Angebot an den Marktständen verwöhnt die Besucher mit verschiedenen Schmankerln. Besonderes gibt es auch für die Kinder: Neben einem Kinderkarussell und der Lebendkrippe mit Zwergziegen lädt die Weihnachtsbäckerei in der Klosterküche an den Samstagen von 14 bis 16 Uhr gegen einen kleinen Unkostenbeitrag dazu ein, süße Leckereien zu zaubern. Im Rahmenprogramm findet zudem am Samstag, 14. Dezember, um 14 Uhr die „Klosterrunde“ mit Schwester Katharina statt, die über „die Geschichte und Geschichten“ von Kloster Holzen aus Sicht einer Ordensfrau erzählt. Des Weiteren gibt es an beiden Sonntagen um 15 Uhr die Hotelführung „Moderne trifft auf Tradition“ mit dem Gastgeber Philipp Flamm. Musikalische Glanzlichter setzen an beiden Marktwochenenden die Kirchenkonzerte in der barocken Klosterkirche. Ausgewählte Ensembles und Arrangements lassen die Besucher in die stade Zeit eintauchen und stimmen auf Weihnachten ein. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden werden gewünscht.