hier sind dann ein paar (mehr) meiner Mohnbilder von Samstag, den 10.06.2017 als ich zusammen mit einem Fotokollegen ab 05:00 am Kronsberg zum Rotshooting war:Bei mir kam das 100er Makro, sowie das DA*300 an der K-70 und der runde fish (Sigma 4.5mm zirkulares Fisheye) an der K-50 zum Einsatz.