R.F. Myller: Kinder im Krieg

Alfeld (Leine) : Galerie K6 |

Hier einige Stimmen zur Ausstellung, zum Zyklus und zum Buch:



„beeindruckt von deinen Bildern“

„Die Bilder sind so eindrücklich, lassen den Atem stocken. Manche sind in ihrer Wirkung kaum aushaltbar und doch immer die Würde wahrend. Ein großes Werk!“

„Ja, genau das ist die Antwort, weil wir die Kinder jetzt vor der Haustür haben, weil sich jetzt in diesem Moment schreckliche Dinge ereignen im Leben von Kindern, weil jetzt diesem Moment Kinder verwundet werden und sterben. Weil es in diesen Tagen Menschen gibt, die sagen, man dürfe sich nicht von solchen Bildern erpressen lassen, weil einige sagen, man müsse lernen wegzuschauen. Und weil es die gibt, die sich von solchen Bildern erschüttern lassen und selbst aktiv werden, um zu helfen. Weil Kunst und Künstler sich Gottlob in der Weltgeschichte einmischen und auf ihre eigene Weise Missstände darstellen. Das müssen nicht alle, aber manche können nicht anders und das ist gut so.“

“Thank you for sharing this with me. You are a great artist”

„Ein wirklich berührender Text, der gemeinsam mit deinen Bildern hoffentlich manch einem klar machen wird, wie Flucht und Krieg wirklich sind - das sind nicht nur Szenen im Fernsehen, das ist real !“

„Berührende Worte!“

„schweres und schwieriges Thema. gut, dass sie sich damit auseinandersetzen.“

„Gute Bilder und dennoch schade, dass es sie gibt!“

„Eine spannende Serie, die dich sicherlich auch emotional herausgefordert hat...Kompliment!“

"Ein sehr ausdrucksstarkes Werk. Wenn auch harte Kost & gerade so aktuell."

"Was für ein schwieriges Thema. Sehr beeindruckende Bilder."

"Irgendwie haben sich Situation u Bilder immer noch nicht geändert."

"Tolle Arbeiten...traurig die Realität unterstreichend..."

"geht unter die Haut"

"ich finde ihre Kunst sehr bewegend, in die tiefe forschend und inspirierend zugleich"