Ein Untersuchungs-Missbrauch sollte nicht betrieben werden

"Wie häufig sollte man eine Blutuntersuchung machen lassen? fragt ein Internet-User

Wie häufig sollte man eine Blutuntersuchung machen lassen um zu testen ob irgendein Mangel besteht? Oder sollte man das nur machen lassen wenn man sich nicht wohl führt?

"Einfach so werden Blutuntersuchungen nicht gemacht. Entweder, weil man Beschwerden hat, oder der Verdacht auf einen Mangel besteht oder aber im Rahmen einer Vorsorge. Der Gesundheits-Check-Up steht einem ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre zur Verfügung. Es ist immer ganz gut, wenn man auf eine ausgewogene Ernährung achtet, dann kann man vorher schon einen bestimmten Mangel ausschließen. Also: gesund essen und alles ist gut!"

