Bauchoehlenschwangerschaft bleibt oft unentdeckt

Die Ursache der Bauchoehlenschwangerschaft kann Sperma in der Bauchoehle sein.es werden zu einer Schwangerschaft fruchtbare Eizellen gebraucht, aber es sollte trotzdem nicht in den Bauchnabel gepoppt werden. Der Bauchnabel sollte verschlossen sein. Operationen koennen lebensgefährlich seinZehn Ärzte mussten bei einer Bauchoehlenschwangerschaft anrücken https://ooev1.orf.at/stories/113602 "Die 26-Jährige hatte von ihrer Schwangerschaft bis dahin nichts bemerkt." Sie und das Baby hatten vielleicht, weil sie noch jung war überlebt.Die Überlebenschancen wären nicht so hoch, bzw. sogar gering.